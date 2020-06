Pd: Rossomando a Gori, autolesionismo? Anche no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice del Partito democratico, Anna Rossomando, afferma di capire "il periodo difficile, capisco anche - scrive su Twitter - la necessità di visibilità nazionale, ma l'autolesionismo, anche no". La vicepresidente del Senato si rivolge così a Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, e compagno di partito che aveva lamentato come i democratici siano fermi nei consensi. "La pandemia c'è ancora, una crisi economica che finirà sui libri di storia e noi ci mettiamo a discutere di conte interne, magari su Zoom? Ripeto, anche no", conclude Rossomando. (Rin)