- Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ritiene che i rapporti dell'Italia con la Germania o con l’Egitto non devono essere ridotti "a mere questioni giudiziarie. È giusto, anzi doveroso, pretendere giustizia per i nostri concittadini, ma la nostra politica con questi Paesi non può ridursi soltanto a questo", ha detto in un'intervista al Tg5 su Canale5. (Rin)