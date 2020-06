Fase 3: Viminale, ieri controlli di Polizia su oltre 66 mila persone e 14 mila attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il rispetto delle misure di contenimento e anti-contagio da Covid-19, ieri, 20 giugno, le Forze di polizia hanno controllato 66.521 persone e 14.283 attività o esercizi commerciali. E' quanto si legge sul sito web del Viminale. Sono state sanzionate, inoltre, 64 persone e denunciata una per non aver osservato il divieto di mobilità dalla propria abitazione anche se positiva al virus e in quarantena. I titolari di attività sanzionati sono stati 15, i provvedimenti adottati di chiusura di attività 12. (Rin)