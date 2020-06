Slovenia-Austria: ministro Esteri austriaco Schallenberg atteso domani a Lubiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg è atteso in Slovenia domani, 22 giugno, per consolidare le relazioni bilaterali dopo il dissenso tra Vienna e Lubiana sulla questione della riapertura del confine a causa della crisi del coronavirus. A Vienna, secondo quanto riferisce in una nota l'ambasciata austriaca a Lubiana, Schallenberg incontrerà l’omologo sloveno Anze Logar, con il quale discuterà di questioni europee e bilaterali, tra cui le priorità della presidenza slovena dell'Ue nella seconda metà del 2021, l'allargamento dell'Ue nei Balcani occidentali, l'anno del dialogo di vicinato 2019-2020, nonché delle attuali questioni relative alle migrazioni e alle minoranze linguistiche nei rispettivi paesi. Al centro dei colloqui ci sarà anche la questione dei controlli alle frontiere, che l'Austria ha ripristinato dopo la crisi dei rifugiati nel 2015.(Seb)