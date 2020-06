Mafia: Cirielli (Fd'I) su trattativa, da Di Matteo e Ingroia parole gravi, subito commissione inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del consigliere del Csm Nino Di Matteo, confermate dall'ex procuratore di Palermo Antonio Igroia, "sono gravissime e non possono passare in sordina". Lo dichiara in una nota il questore della Camera dei deputati e presidente della direzione nazionale di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli. "Va fatta assolutamente luce sul ruolo che, secondo i diretti interessati, avrebbe cercato di assumere, all'epoca, l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in merito alle vicende legate al conflitto di attribuzioni riguardante l'inchiesta sulla trattativa Stato-Mafia. Se tutto ciò che hanno raccontato pubblicamente i due magistrati fosse acclarato dai fatti - prosegue Cirielli - bisognerebbe istituire subito una commissione parlamentare d'inchiesta per accertare ruoli e responsabilità. E Napolitano dovrebbe dimettersi immediatamente da senatore a vita. Su questa inquietante vicenda, che coinvolge alcuni tra i massimi rappresentanti delle nostre istituzioni, occorre accendere ancora di più i riflettori, perché gli italiani meritano di conoscere la verità" conclude Cirielli.(Com)