Decreto Rilancio: Mef, fantasiose interpretazioni su utilizzo discrezionale risorse contro Covid

- Le interpretazioni di una norma presente nel Decreto legge 52 del 16 giugno 2020 riportate su alcune testate giornalistiche sono assolutamente fantasiose e prive di ogni fondamento. Lo precisa una nota del ministeri dell'Economia e delle Finanze (Mef). La norma in questione è presente anche nei decreti legge 18 del 17 marzo e 34 del 19 maggio e, come avvenuto già in passato, consente che - a seguito di apposito monitoraggio effettuato in tempo reale - eventuali risparmi collegati ad una sovrastima delle spese relative ad una certa misura possano essere utilizzati a copertura di eventuali sottostime di altre misure già previste dai decreti legge messi in campo dal governo per fronteggiare l'emergenza Covid. Un meccanismo di vasi comunicanti già utilizzato in precedenza, che favorisce l'erogazione in continuità delle risorse a favore delle categorie interessate ed è volto a rendere più veloci e efficienti le procedure di spesa. (segue) (Com)