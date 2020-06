Decreto Rilancio: Mef, fantasiose interpretazioni su utilizzo discrezionale risorse contro Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' facilmente intuibile quindi - continua il Mef - come il decreto legge 52 non assegni alcun "superpotere" al ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, e non consenta in nessun caso l'adozione di scelte discrezionali: le variazioni di spesa rispetto alle stime iniziali non sono infatti discrezionali, ma collegate all'effettivo andamento delle uscite legate alle diverse misure approvate. Misure che non possono in alcun modo essere modificate rispetto a quanto stabilito dalla legge. (Com)