Energia: l'Egitto assegna 12 contratti nel Mediterraneo, Mar Rosso e deserto occidentale

- Il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, ha annunciato la firma di 12 accordi con aziende internazionali per la ricerca di petrolio e gas nel Mar Rosso, nel deserto occidentale e nella zona economica esclusiva orientale e occidentale (Zee) nel Mediterraneo con investimenti fino a un miliardo di dollari e bonus alla firma fino a 19 milioni di dollari. Lo ha annunciato il ministero del Petrolio egiziano in un comunicato. Sul totale di 12 concessioni, circa 6 si trovano nella parte occidentale della Zee egiziana nel Mediterraneo. Le 6 aree sono state assegnate in ordine diretto senza essere state offerte in una gara d'appalto, come ha detto un alto funzionario ad "Agenzia Nova". Le aree della Zee dell'Egitto occidentale nel Mediterraneo includono Dabaa settentrionale, Sidi Barani nord, Salloum settentrionale (vicino ai confini con la Libia) - Amerea settentrionale, Kanayes del Nord Ras, Marina settentrionale. Oltre alle 6 concessioni, ci sono altre 6 concessioni nel deserto occidentale, nel Mar Rosso e nella Zee dell'Egitto orientale nel Mediterraneo. "Gli accordi sono stati firmati con diverse società mondiali tra cui Chevron, Edison, BP, Totale, Shell, Noble Energy, KUFPEC e Mubadala", ha affermato el Molla. (Cae)