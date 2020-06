Egitto: Salvini, connazionale ricoverata al Cairo, al lavoro per riportarla a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini a proposito di Mara Gangini, 66 anni biellese di Andorno Micca, partita a dicembre per trovare i figli che vivono in Egitto, informa che "è ricoverata da settimane in Egitto e ora si trova in un ospedale del Cairo. Vorrebbe tornare in Italia: da tempo la Lega segue la vicenda con grande attenzione e questa mattina ho chiesto ulteriori chiarimenti alla Farnesina. L’obiettivo - conclude Salvini - è riportarla a casa il prima possibile. Forza Mara, siamo con te". (Rin)