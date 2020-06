India-Cina: tensioni al confine, ministro della Difesa indiano Singh informerà omologo russo Shoigu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa indiano, Rajnath Singh, informerà l’omologo russo Sergei Shoigu sugli ultimi sviluppi delle tensioni al confine con la Cina in occasione della sua prossima visita a Mosca per la Parata del Giorno della Vittoria, in programma il prossimo 24 giugno. È quanto riferito da fonti del ministero della Difesa indiano citate da “Sputnik”, secondo cui Singh ha tenuto stamattina un incontro con il suo staff e i vertici delle forze armate ai quali avrebbe dato “mano libera per affrontare saldamente la situazione”. Nei giorni scorsi dieci militari indiani trattenuti sul lato cinese dopo lo scontro fra truppe avvenuto il 15 giugno nella Valle del Galwan, lungo la linea effettiva di controllo (Lac) – la zona di confine contesa fra i due paesi – sono stati rilasciati in seguito a colloqui militari e diplomatici. Nell’ultima settimana ci sono stati diversi cicli di colloqui per cercare di arrivare a una distensione. Gli indiani hanno perso venti militari nello scontro, le prime perdite al confine con la Cina dal 1975. L’ultimo precedente di soldati indiani catturati dai cinesi risale, invece, al 1962. Pechino non ha ammesso alcuna perdita, anche se da parte indiana, sulla base di informazioni di intelligence, sono stati ipotizzati 43 tra morti e feriti.(Rum)