Giustizia: Cnf scrive a Mattarella, crisi magistratura mina giurisdizione

- In una lettera, indirizzata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il plenum del Consiglio nazionale forense (Cnf) "fa propria la manifestata preoccupazione per la crisi politica e istituzionale, senza precedenti, nella quale si sta dibattendo la magistratura a seguito dei recenti fatti di cronaca. Da lungo tempo, troppo - scrive - l'autonomia e l'indipendenza di cui gode la magistratura appaiono vulnerabili ogni qual volta i magistrati risulti coinvolto in situazioni non degne del ruolo e della funzione da loro ricoperti". (segue) (Com)