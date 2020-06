Venezuela: attesa per oggi nave con carico di alimenti dall'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Iran ha annunciato per oggi l'arrivo in Venezuela di una imbarcazione carica di alimenti, destinati a rifornire il primo punto vendita nel paese caraibico. "Domani 21 giugno arriverà lì'imbarcazione 'Golsari' con un carico di alimenti per inaugurare il primo supermercato iraniano in Venezuela", ha scritto l'Ambasciata iraniana a Caracas, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. Si tratta, fa sapere ancora la rappresentanza diplomatica, di un "altro successi nelle relazioni amichevoli e fraterni tra i due paesi". Tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, Teheran ha provveduto all'invio in Venezuela di almeno cinque imbarcazioni contenenti petrolio e additivi per la raffinazione del greggio, prodotti utili a sostenere un comparto che oltre ad inefficienze strutturali, ha sofferto anche delle sanzioni disposte dagli Stati Uniti. La stessa Casa Bianca ha fatto mostra di controllare da vicino i movimenti navali di Teheran velando nuovi possibili interventi sanzionatori. (Brb)