Germania: presidente Bundesbank, fase più acuta della recessione è alle spalle

- La fase più acuta della recessione economica in Germania dovrebbe essere alle spalle e la situazione sta iniziando a migliorare, anche se la ripresa sarà graduale. Lo ha dichiarato oggi il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, che ha messo in guardia oggi dall'aumento dei prezzi il prossimo anno prevedendo bassi tassi di interesse a lungo termine. “Più velocemente superiamo la pandemia, minore è il rischio che la crisi economica si sedimenti o, addirittura, peggiori. Dobbiamo evitare che difficoltà temporanee diventino problemi permanenti. Le aziende in buona salute non dovrebbero andare in pezzi. Pertanto, è necessaria un'azione rapida. Lo Stato federale tedesco ha certamente ancora la possibilità di fornire ulteriore sostegno, se necessario”, ha detto Weidmann in un’intervista al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Quanto alla situazione finanziaria, il presidente della Bundesbank ha avvertito: “A differenza della crisi finanziaria, le banche svolgono attualmente un ruolo stabilizzatore. Hanno aumentato notevolmente i prestiti alle imprese, anche grazie alle garanzie sui prestiti statali. Ma lo stesso vale qui: più dura la crisi, maggiori sono i rischi per i bilanci bancari”, ha detto. (segue) (Geb)