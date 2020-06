Germania: presidente Bundesbank, fase più acuta della recessione è alle spalle (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto concerne la creazione del Pandemic Emergency Purchase Programme (Pepp), il programma di acquisto dei titoli di stato lanciato dalla Banca centrale europea (Bce) per far fronte all’emergenza coronavirus, Weidmann si è detto convinto che un forte piano di stimolo monetario sia opportuno in questa fase. “Nel decidere il nuovo programma di acquisto, è stato particolarmente importante per me che fosse limitato nel tempo e chiaramente collegato alla crisi. Allo stesso tempo, la flessibilità è maggiore rispetto al programma in corso, il Pspp (Public Sector Purchase Programme, avviato nel 2015). Abbiamo discusso intensamente di queste caratteristiche del progetto in seno al Consiglio direttivo. Abbiamo concordato che la politica monetaria deve rispondere. Tuttavia, ci sarà sempre un processo di valutazione dell'ambito del programma e del grado di flessibilità che non sarà facile stabilire”, ha aggiunto il presidente della Bundesbank, che ha poi ribadito il suo scetticismo sull’ipotesi di un debito comune europeo. “Personalmente credo che la solidarietà europea – anche finanziaria – sia giusta in una crisi del genere. Anche l'architettura europea non è in conflitto con questo e il bilancio dell'Ue, che è sempre stato ridistribuito, mi sembra adatto a questo scopo. A mio avviso, tuttavia, la stipula di un debito collettivo a lungo termine intaccherebbe il suo quadro generale e il suo equilibrio. Ciò richiede una fase di integrazione più ampia al fine di bilanciare la responsabilità congiunta e l'azione comune. Tuttavia, al momento non vi è alcuna disponibilità a farlo. I debiti dovrebbero pertanto essere chiaramente limitati e collegati al rimborso rapido. Altrimenti, rischiamo di aumentare la pressione per aumentare il debito dell'Ue”, ha detto. (segue) (Geb)