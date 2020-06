Germania: presidente Bundesbank, fase più acuta della recessione è alle spalle (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i tassi di interesse, Weidmann ha ribadito che “più velocemente superiamo la crisi, più rapidamente i tassi di interesse più alti potranno tornare all'ordine del giorno”. Tuttavia, ha aggiunto, “ciò richiederà probabilmente del tempo e anche il nuovo livello normale dovrebbe essere inferiore a quello a cui eri abituato prima. Abbiamo a che fare con una tendenza a lungo termine verso bassi tassi di interesse in tutto il mondo, per vari motivi strutturali. Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi, la politica monetaria sta sicuramente assicurando un livello particolarmente basso di tassi di interesse”, ha detto. Infine, sul rischio che la recessione determini un aumento del deficit e del debito pubblico, Weidmann ha affermato: “Per la Germania presumo che il rapporto debito-Pil non aumenterà nella misura in cui dovrebbero essere utilizzati strumenti fiscali eccezionali. La situazione potrebbe essere più complicata in altri paesi con debiti più elevati”, ha detto il presidente della Bundesbank, precisando di non riferirsi all’Italia né ad un paese in particolare. “Alla fine, è importante che tutti i paesi ritrovino solide finanze pubbliche. La solidarietà e il sostegno europei sono importanti nell'attuale situazione. Tuttavia, lo sforzo principale rimane a livello nazionale”, ha concluso. (Geb)