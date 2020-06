Giustizia: Mulè (FI) su bufera procure, spettacolo indegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, afferma che "lette le interviste-confessioni odierne - con relativa chiamata di correo - del dottor Luca Palamara dopo l'espulsione dall'Anm, torna alla mente quella scena del Marchese Onofrio del Grillo nella quale viene convocato in Vaticano per essere confinato a Castel Sant'Angelo. Come il Marchese - scrive in una nota - che per evitare di finire a 'meditare' confessa al Papa che 'la giustizia è morta' elencando un gran numero di giudici, testimoni, cardinali, abati, uditori, guardie, avvocati, funzionari, periti da lui corrotti, così oggi Palamara chiama a raccolta una pletora di magistrati e politici nel girone degli indegni. Ai monsignori Ralla, Fanti e Bellarmino, ai cardinali Fioravanti e Bucci, agli uditori di prima istanza Ardenghi, principe di Colleterzo, e Soffici, Duca di Sezze, corrispondono tutte le toghe e i politici messi in fila da Palamara per 'aggiustare' nomine e promozioni. Uno spettacolo indegno, che certifica come da tempo la giustizia in Italia ha smarrito la sua anima: il Marchese del Grillo prendeva la vita come una burla per enfatizzare i vizi della società, il caso Palamara è tragicamente vero".(Com)