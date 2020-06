Guardia Finanza: Tofalo (M5s), due secoli e mezzo di storia al servizio del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo esprime i suoi "auguri agli uomini e alle donne della Guardia di Finanza che celebrano oggi il 246mo anniversario della fondazione del Corpo. Durante l'emergenza Covid-19 - prosegue in una nota - li abbiamo visti lavorare al fianco dei colleghi della Difesa con grande impegno e spirito di sacrificio. Due secoli e mezzo di storia al servizio del Paese, da sempre le Fiamme Gialle sono baluardo di legalità e sicurezza economico-finanziaria. Oggi, in una fase tanta delicata e di ripresa, il loro ruolo è ancor più importante per contrastare qualsiasi forma di sfruttamento da parte della criminalità organizzata. In questo giorno di festa - conclude Tofalo - rivolgo al generale di Corpo d'armata Giuseppe Zafarana, comandante generale della Guardia di Finanza, e a tutti i finanzieri il mio più sincero augurio e il ringraziamento per l'importante lavoro che svolgono". (Com)