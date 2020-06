Libia: portavoce forze Gna Qanunu critica parole al Sisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce dell'operazione "Vulcano di Rabbia" delle forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Mohamed Qanunu, ha respinto le parole pronunciate ieri dal presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, sulla Libia. L'ufficiale ha dichiarato sulla sua pagina su Twitter: "Chi ci vede come una minaccia chiuderà i suoi confini e prepara le armate, gli aerei e i mercenari". Il portavoce delle forze del premier Fayez al Sarraj ha aggiunto: "Siamo circondati da 7 paesi vicini, non abbiamo minacciato la loro sicurezza e persino i terroristi sono venuti da noi e non li abbiamo esportati". Nella giornata di ieri, nel corso di una visita all'esercito egiziano di stanza lungo il confine con la Libia, al Sisi ha affermato che "Sirte e Al Jufra sono per noi una linea rossa", aggiungendo di essere pronto ad intervenire nel conflitto libico per difendere il suo paese dal rischio del terrorismo. (Lit)