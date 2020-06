Roma: Meleo, proseguono lavori a Tiburtina sotto sopraelevata tangenziale abbattuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proseguono le attività di riqualificazione di diversi spazi in zona Stazione Tiburtina, iniziate a valle della conclusione dell’abbattimento di un tratto di tangenziale est che sovrastava l’area. Un grande progetto per la città che darà decoro, dignità e un assetto più moderno al nodo di scambio, in coerenza con i piano di sviluppo dell’area". Lo scrive su Facebook l'assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Linda Meleo. "Sono in corso - aggiunge - le verifiche sulle reti dei sottoservizi (condotte gas, cavi elettrici, ecc) sulla circonvallazione Nomentana, tra via Teodorico e via Lorenzo il Magnifico. Sono lavorazioni propedeutiche alla realizzazione del nuovo impianto fognario e a quello di raccolta e smaltimento delle acque piovane, i cui lavori partiranno nei prossimi giorni, a verifiche concluse, a cui si aggiungerà la realizzazione dei nuovi marciapiedi. La vecchia tangenziale in quel tratto è ora un ricordo per tutte le famiglie e le persone che per anni hanno convissuto con una strada ad alto scorrimento davanti alla propria finestra di casa. Decoro, sostenibilità e più spazi verdi stanno nascendo al suo posto". (Rer)