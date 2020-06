Pd: Gori a Orlando, partito non ha guardagnato alcun consenso, vedi tu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, esponente del Partito democratico, osserva che l’ultimo sondaggio Swg "dà il Pd al 19 per cento, 4 punti sotto le Europee, al livello del disastroso risultato del marzo 2018, il peggiore di sempre". E su Twitter in risposta al vicesegretario del Partito, Andrea Orlando, rimarca: "Nel frattempo la destra si è rimescolata (ma è sempre vicina al 50 per cento). I Cinque stelle si sono dimezzati. Ma il Pd non ha guadagnato nulla. Vedi tu". (Rin)