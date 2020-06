Milano: carabinieri Abbiategrasso arrestano 49enne per incendio doloso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna Ucraina classe 1971 ritenuta responsabile di incendio doloso. In particolare lo scorso 15 Agosto in via Pellico ad Abbiategrasso, si è sviluppato un incendio che ha danneggiato due autovetture rispettivamente di proprietà di una donna italiana classe 1957 e di una donna italiana classe 1990 (madre e figlia). L'incendio interessava anche un portico ed un box adiacente alle auto incendiate. In data 23 settembre 2019 veniva deferita in stato di libertà la donna Ucraina poiché individuata quale responsabile dell'incendio. In data 19 giugno 2020 nei confronti della donna è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, in quanto è stato accertato che la stessa, a scopo di ritorsione e per futili motivi, aveva appiccato l'incendio del 15 agosto 2019 che aveva danneggiato le autovetture di proprietà della famiglia presso la quale la stessa svolgeva l'attività di badante. (Rem)