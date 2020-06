Coronavirus: Trano (Misto), intollerabili evasione e speculazioni su mascherine, bene Gdf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno la Guardia di finanza ha sequestrato beni per "oltre un miliardo per reati in materia di imposte dirette ed Iva, ha scoperto 9.020 evasori totali, ne ha denunciati 14.540 e arrestati 389, ha accertato 6.841 reati fiscali e 1.627 casi di evasione fiscale internazionale". Lo riferisce in una nota Raffaele Trano, presidente della commissione Finanze della Camera. "I numeri che emergono dal bilancio dell'attività delle Fiamme gialle, presentato in occasione del 246mo anniversario di fondazione del Corpo, sono particolarmente significativi e confermano quanto sia fondamentale per il nostro Paese il lavoro delle Fiamme gialle. Determinante infine - continua Trano - anche l'attività della Guardia di finanza nell'individuare quanti sono arrivati a speculare persino sui dispositivi di protezione contro il Covid. Sono stati sequestrati infatti oltre 26 milioni di mascherine e Dispositivi di protezione individuale (Dpi), un milione dei quali proprio per manovre speculative sui prezzi, venduti con ricarichi che in alcuni casi hanno raggiunto il 6.000 per cento rispetto al prezzo di acquisto. Una piaga emersa già durante le audizioni svolte in Commissione finanze durante l'esame del Decreto liquidità e che ha portato a 195 denunce. Il nostro Paese sta vivendo un momento di enorme difficoltà e oggi molto più di ieri non si possono tollerare furbetti, evasori e criminali di ogni risma. Ringrazio la Guardia di finanza - conclude Trano - per il lavoro svolto e auspico che si possa arrivare a rafforzare sempre di più le misure utili a contrastare l'evasione e le speculazioni". (Com)