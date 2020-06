Germania: violenti disordini a Stoccarda, feriti diversi agenti di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi agenti di polizia tedeschi sono rimasti feriti durante la notte nelle violenze di strada scoppiate nella città di Stoccarda. È quanto confermato oggi dalla polizia locale in una nota, secondo alcuni manifestanti sono stati arrestati. Gli scontri sono scoppiati dopo che la polizia in tenuta antisommossa ha disperso centinaia di manifestanti scesi nelle strade del centro della città lanciando pietre e bottiglie contro la polizia e saccheggiando negozi dopo averne distrutto le vetrine. Secondo quanto riferito dai media locali, non è chiaro il motivo per cui si sono verificati i disordini e se le proteste siano correlate al movimento “Black Lives Matter”.(Geb)