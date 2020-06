Usa-Venezuela: Bolton, Trump chiese a Guaidò di esprimere "estrema lealtà" a Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Usa di Donald Trump è stata la prima a riconoscere Guaidò come presidente "ad interim" del Venezuela dopo la proclamazione fatta dall'oppositore, a gennaio del 2019. A febbraio del 2020 Guaidò concluse un lungo giro internazionale passato anche per l'Europa con un incontro col presidente Trump, occasione per suggellare l'appoggio degli states a "un uomo molto coraggioso, che rappresenta tutte le aspirazioni e sogni dei venezuelani". La Casa Bianca ha varato nel tempo una serie di sanzioni dirette ai movimenti e, soprattutto, ai capitali di persone legate al presidente venezuelano, arrivando anche a promettere una taglia milionaria per il suo arresto. Un forcing alimentato nelle ultime settimane dalla "caccia" ad Alex Saab, imprenditore arrestato a Capo verde su richiesta dell'Interpol, ritenuto da Washington elemento cruciale delle trame di corruzione e terrorismo che farebbero capo a Maduro. (segue) (Nys)