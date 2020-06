Ucraina: esplosione in palazzo a Kiev, bilancio sale a due morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito ad almeno due morti il bilancio dell’esplosione avvenuta questa mattina in un edificio di nove piani nella capitale ucraina Kiev in seguito ad una fuga di gas. Lo riferisce in una nota il l’Agenzia ucraina per il servizio di emergenza, secondo cui 21 persone sono state finora estratte dalle macerie. L'esplosione è avvenuta intorno alle 10 ora locale, le 9 in Italia e ha distrutto appartamenti situati tra il quarto e il settimo piano di un edificio di nove piani.(Rum)