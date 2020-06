Libia: parlamento Tobruk sostiene discorso al Sisi su crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere del presidente del parlamento libico di Tobruk Aguilah Saleh, Fathi al Marimi, ha commentato le dichiarazioni pronunciate ieri dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi in merito alla situazione in Libia. Parlando al sito arabo di "Russia Today", al Marimi ha affermato che: "Il Parlamento sostiene quanto affermato nel discorso del presidente egiziano al Sisi. Accogliamo con favore l'affermazione secondo cui Sirte e i giacimenti petroliferi sono una linea rossa e che l'Egitto non esiterà ad intervenire militarmente se i mercenari e i gruppi armati dovessero attraversarla". Il politico ha continuato: "Qualsiasi intervento egiziano avverrà su invito del popolo libico, che ha manifestato in diverse città a sostegno delle dichiarazioni di al Sisi". Al Marimi ha aggiunto: "Qualsiasi intervento sarà sotto la supervisione dell'esercito libico e avrà un'accoglienza popolare". (Res)