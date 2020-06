Droga: a Milano polizia arresta 2 persone con due etti e mezzo di cocaina, e 177 dosi di shaboo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Squadra Mobile, venerdì sera 19 giugno, hanno arrestato due 24enni egiziani, irregolari sul territorio nazionale e uno dei quali con precedenti, per la detenzione di 260 grammi di cocaina, 32 di hashish e 1 grammo di marijuana. Le indagini sul traffico di droga nella parte Est della città, ha portato i poliziotti a individuare un’attività di spaccio nei pressi di una zona residenziale in via Cilea a Pioltello (MI). Venerdì sera verso le 21, i poliziotti hanno individuato i due pusher che, a bordo di una vettura crossover, avevano ceduto della droga a un acquirente. I due, subito controllati, avevano 15 involucri di cocaina per un peso di 4,7 grammi ed 1, 7 grammi di hashish pronti per essere smerciati e 560 euro in contanti. Una volta risaliti all’appartamento in via Cilea in cui i due nascondevano la droga, gli agenti della Squadra Mobile hanno rinvenuto e sequestrato numerosi involucri di cocaina per un peso di circa 254 grammi, 31 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e altri 1.300 euro in contanti. (segue) (Rem)