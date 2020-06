Russia: Peskov, approvazione emendamenti alla Costituzione renderà il paese più “forte e sovrano”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione degli emendamenti alla Costituzione della Russia contribuirà a migliorare la posizione del paese come stato “forte e sovrano”. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov, in un'intervista televisiva trasmessa sul canale televisivo su “Channel One”. “Finché la Russia si sentirà più sicura di sé, più autosufficiente, più indipendente, fintanto che la Russia si proteggerà meglio dalle interferenze nei suoi affari interni, la Russia potrà concentrarsi sul cementare quella posizione. Secondo me, questa varietà di emendamenti costituiscono il processo di cementazione dell'attuale stato di una Russia forte e sovrana”, ha detto Peskov, secondo il quale quei paesi stranieri che non amano l'attuale stato delle cose dovranno accettare la realtà “con pazienza e tolleranza, se non con comprensione”. Lo scorso 3 giugno il presidente russo Vladimir Putin ha firmato il decreto in base al quale è ufficialmente fissata il primo luglio la giornata di voto nazionale sull'adozione di emendamenti alla Costituzione. Secondo quanto riferito dagli organismi competenti per l'organizzazione della consultazione popolare – la Commissione elettorale centrale e il gruppo di lavoro sulla preparazione degli emendamenti – si esclude l'applicazione in massa di procedure di voto a distanza. Tuttavia verrà lasciata ampia possibilità ai cittadini di non recarsi fisicamente ai seggi, anche attraverso sistemi di voto anticipato per le aree remote (dal 25 giugno al 1 luglio). (segue) (Rum)