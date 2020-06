Russia: Peskov, approvazione emendamenti alla Costituzione renderà il paese più “forte e sovrano” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aspetto più discusso degli emendamenti riguarda il fatto che l'introduzione di un nuovo testo costituzionale annullerà di fatto i due mandati consecutivi del presidente Putin, permettendone la rielezione nel 2024 e, eventualmente, nel 2030. Il testo modificato impone il limite di due mandati presidenziali, che siano consecutivi o meno. Una persona che abbia mai avuto un permesso di soggiorno o la cittadinanza di un paese straniero non potrà essere eletta presidente (stesso divieto sarà esteso a deputati, senatori, governatori, ministri e giudici). L'immunità permanente degli ex presidenti sarà sancita dalla Costituzione e dopo la fine del mandato potrà unirsi al Consiglio della Federazione. Formalmente, il diritto internazionale manterrà la priorità sul diritto russo, ma la Corte costituzionale sarà in grado di bloccare l'esecuzione delle decisioni delle organizzazioni internazionali se le considera "incostituzionali". Il presidente sarà poi in grado di contestare le leggi emesse dal parlamento, anche se supereranno il veto, inviando i documenti alla Corte costituzionale per verifica. I giudici delle Corti Costituzionale e Suprema (con il consenso del Consiglio della Federazione) potranno essere rimossi dal presidente, che potrà congedare il primo ministro senza sciogliere l'intero governo, allo stesso modo sarà in grado di nominare il primo ministro, anche se la Duma ha respinto la sua candidatura tre volte, senza sciogliere le camere. Il presidente deciderà autonomamente quali autorità sono a lui direttamente subordinate e quali al primo ministro. (segue) (Rum)