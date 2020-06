Russia: Peskov, approvazione emendamenti alla Costituzione renderà il paese più “forte e sovrano” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri del Consiglio della Federazione saranno ufficialmente rinominati senatori. Il presidente si consulterà con loro al momento della nomina dei ministri del potere. Le autorità centrali avranno il diritto di partecipare alla sua formazione dell'autogoverno locale, il cui operato sarà coordinato al livello federale. Sarà integrato nella Costituzione il Consiglio di Stato, organo che determinerà le direzioni principali della politica estera, interna e socio-economica. La Costituzione menzionerà la fede in Dio e il popolo russo sarà dichiarato fondamento dello stato. Solo l'unione di uomo e una donna sarà considerata un matrimonio. La alienazione di qualsiasi territorio della Federazione Russa diventerà incostituzionale. In ambito sociale, nella Costituzione sarà sancita l'indicizzazione periodica di pensioni e altre prestazioni sociali sociali, così come la parità del salario minimo con il livello di sussistenza. (Rum)