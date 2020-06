Guardia Finanza: Casellati, vostro impegno e coraggio sono nostro vanto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricorrenza del 246mo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza rappresenta una "preziosa occasione per rievocare i valori fondanti di questa grande istituzione e ringraziare tutti gli uomini e le donne che ogni giorno, con il loro servizio, contribuiscono a rinnovarne l'operare. La storia della Guardia di Finanza è profondamente intrecciata all'evoluzione sociale ed economica dello Stato italiano". Lo scrive il presidente del Senato Elisabetta Casellati in una lettera inviata al comandante generale della Guardia di Finanza, generale C. A. Giuseppe Zafarana. "Negli ultimi anni - aggiunge il presidente Casellati - l'attività del Corpo si è dispiegata in ambiti delicati come la salvaguardia della legalità nelle attività economiche e la tutela del "made in Italy", il regolare funzionamento dei mercati e la vigilanza delle frontiere esterne dell'Unione europea. Anche nella grave situazione di emergenza che il nostro Paese sta attraversando, avete garantito una presenza costante e altamente qualificata. Le numerose azioni di controllo e sequestro dei dispositivi di protezione individuale non idonei e il supporto alla prevenzione e tutela della salute sul territorio hanno rappresentato per i cittadini una importante garanzia e un fattore di confortante sicurezza". (segue) (Com)