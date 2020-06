Russia, per Peskov gli emendamenti alla Costituzione renderanno il Paese più forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione degli emendamenti alla Costituzione della Russia contribuirà a migliorare la posizione del paese come stato “forte e sovrano”. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov, in un'intervista televisiva trasmessa sul canale televisivo su “Channel One”. “Finché la Russia si sentirà più sicura di sé, più autosufficiente, più indipendente, fintanto che la Russia si proteggerà meglio dalle interferenze nei suoi affari interni, la Russia potrà concentrarsi sul cementare quella posizione. Secondo me, questa varietà di emendamenti costituiscono il processo di cementazione dell'attuale stato di una Russia forte e sovrana”, ha detto Peskov, secondo il quale quei paesi stranieri che non amano l'attuale stato delle cose dovranno accettare la realtà “con pazienza e tolleranza, se non con comprensione”. Lo scorso 3 giugno il presidente russo Vladimir Putin ha firmato il decreto in base al quale è ufficialmente fissata il primo luglio la giornata di voto nazionale sull'adozione di emendamenti alla Costituzione. Secondo quanto riferito dagli organismi competenti per l'organizzazione della consultazione popolare – la Commissione elettorale centrale e il gruppo di lavoro sulla preparazione degli emendamenti – si esclude l'applicazione in massa di procedure di voto a distanza. Tuttavia verrà lasciata ampia possibilità ai cittadini di non recarsi fisicamente ai seggi, anche attraverso sistemi di voto anticipato per le aree remote (dal 25 giugno al 1 luglio).L'aspetto più discusso degli emendamenti riguarda il fatto che l'introduzione di un nuovo testo costituzionale annullerà di fatto i due mandati consecutivi del presidente Putin, permettendone la rielezione nel 2024 e, eventualmente, nel 2030. Il testo modificato impone il limite di due mandati presidenziali, che siano consecutivi o meno. Una persona che abbia mai avuto un permesso di soggiorno o la cittadinanza di un paese straniero non potrà essere eletta presidente (stesso divieto sarà esteso a deputati, senatori, governatori, ministri e giudici). L'immunità permanente degli ex presidenti sarà sancita dalla Costituzione e dopo la fine del mandato potrà unirsi al Consiglio della Federazione. Formalmente, il diritto internazionale manterrà la priorità sul diritto russo, ma la Corte costituzionale sarà in grado di bloccare l'esecuzione delle decisioni delle organizzazioni internazionali se le considera "incostituzionali". Il presidente sarà poi in grado di contestare le leggi emesse dal parlamento, anche se supereranno il veto, inviando i documenti alla Corte costituzionale per verifica. I giudici delle Corti Costituzionale e Suprema (con il consenso del Consiglio della Federazione) potranno essere rimossi dal presidente, che potrà congedare il primo ministro senza sciogliere l'intero governo, allo stesso modo sarà in grado di nominare il primo ministro, anche se la Duma ha respinto la sua candidatura tre volte, senza sciogliere le camere. Il presidente deciderà autonomamente quali autorità sono a lui direttamente subordinate e quali al primo ministro.I membri del Consiglio della Federazione saranno ufficialmente rinominati senatori. Il presidente si consulterà con loro al momento della nomina dei ministri del potere. Le autorità centrali avranno il diritto di partecipare alla sua formazione dell'autogoverno locale, il cui operato sarà coordinato al livello federale. Sarà integrato nella Costituzione il Consiglio di Stato, organo che determinerà le direzioni principali della politica estera, interna e socio-economica. La Costituzione menzionerà la fede in Dio e il popolo russo sarà dichiarato fondamento dello stato. Solo l'unione di uomo e una donna sarà considerata un matrimonio. La alienazione di qualsiasi territorio della Federazione Russa diventerà incostituzionale. In ambito sociale, nella Costituzione sarà sancita l'indicizzazione periodica di pensioni e altre prestazioni sociali sociali, così come la parità del salario minimo con il livello di sussistenza. (Rum)