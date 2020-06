Yemen: programma Masam distrugge 1013 mine Houthi a Bab al-Mandab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto saudita per lo sminamento in Yemen (Masam) ha distrutto tramite detonazione 1013 mine, ordigni inesplosi e un dispositivi esplosivi, lasciati sul terreno dalla milizia Houthi, nell'area di Bab al-Mandab sulla costa occidentale dello Yemen. Con un video il direttore generale del progetto, Osama Al-Qosaibi, ha spiegato che l'operazione di distruzione ha riguardato 340 mine antiuomo e 646 proiettili e ordigni inesplosi. Al-Qosaibi ha aggiunto che l'operazione di distruzione effettuata dal trentesimo gruppo di raccolta missilistica è la diciannovesima operazione condotta dal progetto saudita quest'anno, portando il numero totale di operazioni di distruzione effettuate dal Progetto Masam a 63. Il funzionario ha spiegato che dall'inizio del progetto, i team di Masam hanno rimosso circa 170 mila mine e ordigni inesplosi. Al-Gosaibi ha sottolineato che il territorio yemenita che i team del progetto hanno sgombrato e messo in sicurezza da giugno 2018 fino ad ora sono 10.648.279 metri quadrati. (Res)