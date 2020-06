Anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, per Mattarella un presidio insostituibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Corpo della Guardia di Finanza di cui ricorre oggi il 246mo anniversario della fondazione "rappresenta un insostituibile presidio anche a fronte delle nuove sfide poste dalla digitalizzazione, operando in una dimensione internazionale con una fitta rete investigativa", lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio che ha inviato al comandante generale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d'armata Giuseppe Zafarana."Un impegno a tutto campo a favore dei diritti dei cittadini, portato avanti con professionalità da chi è quotidianamente chiamato a difendere le libertà economiche sancite dalla Costituzione e a preservare la capacità competitiva delle imprese che operano con correttezza, contribuendo a creare le condizioni più favorevoli per la ripresa del Paese", ha aggiunto. "Nel commosso ricordo di quanti sono caduti nell’adempimento del dovere e rivolgendo un deferente omaggio alla Bandiera del Corpo, simbolo di dedizione al servizio, giungano alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza, in servizio e in congedo, insieme alle loro famiglie, i sentimenti di apprezzamento del Paese, con gli auguri più fervidi.Viva la Guardia di Finanza, Viva la Repubblica", conclude Mattarella. (Rin)