- Il ministro della Salute Roberto Speranza ricorda che oggi è la Giornata mondiale della Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) e su Twitter scrive: "Una patologia severa per cui non esiste ancora una cura efficace. Dobbiamo investire nella ricerca e non dimenticare mai nessun malato. Per questo serve dare forza al nostro Ssn, per avere un Paese più giusto". (Rin)