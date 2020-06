Russia: coronavirus, 7.728 casi e 109 decessi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha registrato 7.728 casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, portando il conteggio totale a 584.680. è quanto reso noto oggi dal Centro nazionale di risposta al coronavirus nel suo ultimo aggiornamento. “Nelle ultime 24 ore la Russia ha confermato 7.728 casi di Covid-19 in 84 regioni, di cui 2.335 (30,2 per cento) sono state rilevate attivamente, con persone che non mostrano sintomi clinici”, si legge nella nota. Di tutti i nuovi casi, 968 sono stati registrati a Mosca, 549 nella regione di Mosca e 294 nell'area autonoma di Khanty-Mansi. Per quanto riguarda il bilancio delle vittime, nelle ultime 24 ore si sono registrati 109 decessi, che portano così il computo totale a 8.111.(Rum)