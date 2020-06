Messico: Bbva, economia potrebbe riprendere non prima del 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perché l'economia del Messico possa tornare a riprendersi dalle conseguenze della crisi del nuovo coronavirus si potrebbe dover aspettare anche fino al 2025. È la stima elaborata dall'istituto finanziario Bbva secondo cui il paese nordamericano potrebbe chiudere l'anno con una contrazione del 12 per cento, ben oltre il 7 per cento ipotizzato in precedenza. La previsione è che l'atteso rimbalzo dell'economia non abbia la forma a "V", una ripresa allo stesso ritmo accelerato con cui è caduta, e neanche a "U", con un rilancio a un ritmo più morbido ma comunque costante. Il timore è che si verifichi una dinamica simili al segno della radice quadrata, con tempi della ripresa molto più dilatati rispetto alla contrazione. Bbva avverte inoltre che la riapertura modulare per regioni voluta dal governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador rischia di rendere molto irregolare anche il percorso di ripresa dell'economia.(Mec)