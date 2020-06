Regionali: Calenda, in Puglia Azione sostiene Scalfarotto presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore di Azione, Carlo Calenda, informa che la sua formazione politica "supporterà Ivan Scalfarotto" che si candida alla presidenza dell regione Puglia sfidando il governatore uscente del Pd, Michele Emiliano e il candidato del centrodestra Raffaele Fitto. "Con Ivan abbiamo lavorato insieme al Mise - ricorda Calenda -. E' stato un ottimo sottosegretario per il Made in Italy. La Puglia merita la possibilità di scegliere un riformista. Populisti e sovranisti non possono essere gli unici in campo", aggiunge su Twitter. (Rin)