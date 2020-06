Guardia Finanza: Castelli (M5s), insostituibile presidio di legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro all’Economia e le Finanze, Laura Castelli, in occasione del 246mo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza afferma: "Da 246 anni un insostituibile presidio di legalità e lotta all’evasione fiscale. Un Corpo che, grazie alla grande professionalità, ha saputo contrastare anche nuovi reati legati alla digitalizzazione. Solo nel 2019 oltre un miliardo di beni sequestrati per reati in materia di imposte dirette ed Iva e 9.020 evasori totali scoperti. Auguri alle donne e uomini delle Fiamme Gialle - conclude - e grazie per quanto stanno facendo anche in questa delicata fase per il Paese".(Rin)