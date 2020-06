Milano: La Russa (Aci) mobilità lenta produrrà code e intasamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'eccessiva 'mobilità lenta' non porterà benefici né alla qualità dell'aria, né al commercio al dettaglio". Lo dice Geronimo La Russa, presidente dell'Automobile Club Milano, intervenendo nel dibattito sulla decisione di istituire anche in alcune zone non centrali della città 'zone 15' e 'zone 30'. "L'unico risultato che arriverà da queste scelte - aggiunge La Russa - sarà quello di produrre code e spostamenti di volumi di traffico in zone adiacenti alle aree in cui non si potrà circolare a oltre 15 o 30 km all'ora. Sarebbe, ad esempio, più utile aumentare la presenza di agenti della Polizia Locale sulle strade a dirigere il traffico e a rendere più ordinata e quindi fluida la mobilità. Un'azione che garantirebbe anche un aumento del livello generale della sicurezza percepita". (segue) (Com)