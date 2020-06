Milano: La Russa (Aci) mobilità lenta produrrà code e intasamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guardando più specificatamente ai vantaggi di cui potrebbero godere alcune attività commerciali, il presidente dell'Aci Milano ritiene che "l'obiettivo è quello di tornare prima possibile alla normalità e sono convinto che ci riusciremo". "Se davvero si vuole sostenere il commercio - spiega La Russa - gli interventi più importanti debbono riguardare concrete azioni fiscali e di accesso al credito da parte delle Istituzioni locali e nazionali. Non si può puntare tutto su un 'senso unico' in più e qualche parcheggio in meno". Geronimo La Russa conclude ribadendo "ancora una volta che su decisioni importanti e strategiche in una materia in cui possediamo competenze tecniche rilevanti e affermati professionisti, l'Automobile Club Milano non viene coinvolta. Quasi a dire che la voce di chi utilizza un'auto, un furgone o anche una moto non interessa" (Com)