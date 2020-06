Somalia: duplice attentato nel sud e nel centro, decine di morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di persone sono morte in due attentati avvenuti nella Somalia meridionale e centrale nelle ultime 24 ore. È quanto riferito da fonti della sicurezza citate dal sito d’informazione “Garowe Online”, secondo cui un primo attacco è avvenuto nella città di Uanle Uen, nella regione meridionale del Basso Scebeli, dove due bombe piazzate davanti all’abitazione di un ufficiale militare hanno ucciso almeno 12 persone, tra cui diversi civili. Il secondo attacco è avvenuto nella città di Bacadweyn, nello stato centrale di Galmudug, dove tre uomini a bordo di un'auto si sono fatti esplodere nei pressi di un checkpoint militare, uccidendo tre militari e ferendone altri due. Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità degli attacchi, che tuttavia sono attribuibili al gruppo jihadista al Shabaab che dal 2006 conduce una campagna sanguinosa per rovesciare il governo centrale di Mogadiscio. I due attacchi possono essere considerati come una rappresaglia dopo che ieri tre alti comandanti di al Shabaab si sono arresi all'Esercito nazionale somalo (Sna) nella regione di Mudug, che negli ultimi mesi è diventata teatro di violenti combattimenti tra le forze governative e le milizie islamiste. (Res)