Ucraina: esplosione in palazzo a Kiev, almeno un morto e diversi dispersi

- Almeno una persona è morta nell’esplosione avvenuta in un edificio di nove piani nella capitale ucraina Kiev in seguito ad una fuga di gas. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dai media ucraini, secondo cui il bilancio potrebbe aggravarsi dal momento che diverse persone potrebbero essere intrappolate sotto le macerie dopo che quattro piani dell'edificio sono andati distrutti. Al momento i soccorritori hanno evacuato 21 residenti persone dall’edificio e non è al momento chiaro quante persone siano ancora intrappolate.(Res)