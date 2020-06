Sardegna: Todde su compagnie low cost, incremento voli per rilancio stagione turistica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo fermamente - ha sottolineato l'assessore Todde - che la competizione generata dalle compagnie low cost crei dinamiche virtuose che riguardano opportunità di mobilità e condizioni di favore economico per i passeggeri, nonché un vantaggio logistico importante per tutto il territorio sardo". Tra le destinazioni operate dai vettori internazionali diverse città europee in cui risiedono tanti emigrati sardi. L'assessore Todde ha evidenziato "alcuni degli aspetti positivi relativi al trasporto aereo onerato dalle compagnie low cost e al ruolo fondamentale che esse ricoprono nella mobilità di sardi e turisti, soprattutto in un momento particolare come questo post pandemia, che ha generato nei viaggiatori diffidenza nella scelta della destinazione e uno sguardo più attento ai costi delle tariffe". (Com)