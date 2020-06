Messico: l'Ambasciata in Italia celebra i 50 anni della finale del Mondiale di calcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico ricorda oggi i 50 anni dalla finale dei Mondiali di calcio del 1970, l'avventura che gli Azzurri perdettero in finale contro il Brasile dopo aver sconfitto 4 a 3 la Germania in una partita entrata nella storia. L'evento sarà celebrato nella sede dell'Ambasciata del Messico in Italia, con una iniziativa tesa a rievocarne "lo spirito di apertura, intesa e diversità". Ospiti dei rappresentanti del Messico in Italia e presso la Santa Sede, Carlos Garcia de Alba e Alberto Barranco, sono annunciati tra gli altri, il presidente della Federazione italiana gioco calcio, Gabriele Gravina e gli ex titolari della maglia azzurra, Gianni Rivera, Roberto Boninsegna e Giancarlo De Sisti. "In panchina", ma sempre convocati, anche i sottosegretari agli Esteri Manlio Di Stefano e Ricardo Merlo, il vicesegretario generale del ministero degli Affari esteri, Michele Baiano, la segretaria generale dell'Istituto italo-latinoamericano (Iila) Antonella Cavallari e l'ambasciatore tedesco a Roma, Viktor Elbling. In programma anche la trasmissione di messaggi di alcuni dei protagonisti della kermesse, scelti tra le nazionali brasiliana, tedesca, messicana e uruguayana: Pelé, Wolfganga Overath, Roberto Rielino, Gerson de Oliveira Nunes, Enrique Borja, Ignacio Calderon, Guillermo, "El Campeon" Hernandez, Javier "El Cabo" Valdivia e Victor Esparrago. Alla riunione verrà letto anche il messaggio che papa Francesco ha inviato al Messico tramite il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin.(Res)