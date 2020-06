Fase 3: Fornaro (Leu), accelerare riforma Csm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Liberi e uguali a Montecitorio, Federico Fornaro, afferma che nella "difficile e complessa azione di governo per uscire da questa crisi economica senza precedenti, c'è l'assoluta necessità di accelerare la riforma del Csm per recuperare la fiducia dei cittadini nella magistratura". In una nota il parlamentare quindi osserva: "Una fiducia messa a dura prova dall'emergere di un sistema di spartizione clientelare delle nomine in aperto contrasto con il principio costituzionale dell'autogoverno della magistratura. Nella fase di ripartenza è fondamentale che le imprese, i cittadini e chi investe in Italia abbiano fiducia in chi giudica e nella indipendenza dei magistrati. Le riforme della giustizia civile, di quella amministrativa e di quella penale sono parte integrante e non accessoria di una nuova Italia più equa e più giusta".(Com)