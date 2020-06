Guardia Finanza: Ruffini (Agenzia entrate), grati per la rinnovata collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In oaccasione del 246mo anniversario della Guardia di Finanza il direttore generale dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini in un messaggio al comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, scrive: "Alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza va un grande plauso per il fondamentale lavoro che compiono ogni giorno per garantire la sicurezza e la legalità. Formulo a lei e alla Guardia di Finanza i miei auguri ed un sentimento di gratitudine per la rinnovata collaborazione che caratterizza il nostro rapporto. Una collaborazione duratura ed efficace che - conclude Ruffini - ci consente di operare al servizio dello Stato con il precipuo fine di salvaguardare i principi di equità e giustizia fiscale".(Com)