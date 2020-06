Ambiente: Zingaretti, con progetto "Ossigeno" 6 milioni di nuovi alberi in Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio ha approvato la delibera operativa del progetto Ossigeno, che stanzia 12 milioni di euro in 3 anni per la piantumazione su tutto il territorio regionale di alberi e arbusti autoctoni certificati. Dopo la prima fase di sperimentazione, partita nel 2019 con il coordinamento degli uffici della Presidenza e dell’ufficio del capo di gabinetto, in collaborazione con la direzione capitale naturale, durante la quale sono stati piantumati i primi 30mila alberi donati dal vivaio del parco regionale dei Monti Aurunci, il programma entra nel vivo delle attività che porteranno - alla fine del 2022 - alla piantumazione di sei milioni di alberi, uno per ogni abitante della regione, per contrastare il cambiamento climatico, compensare le emissioni di CO2 e proteggere la biodiversità. Le risorse, immediatamente disponibili, saranno distribuite sul territorio in due diverse modalità: due milioni di euro saranno trasferiti agli Enti parco e agli Enti che gestiscono spazi aperti al pubblico nelle periferie urbane, come le ATER, e 10 milioni di euro saranno oggetto di una gara per la fornitura e messa a dimora di nuovi alberi e arbusti autoctoni su terreni pubblici o a uso pubblico nel territorio del Lazio, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, imparzialità e ragionevolezza. Gli alberi piantati garantiranno la qualità dell’aria, producendo ossigeno e assorbendo anidride carbonica, e il benessere collettivo della popolazione del Lazio, in termini di salute fisica e psichica. (segue) (Com)