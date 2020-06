Ambiente: Zingaretti, con progetto "Ossigeno" 6 milioni di nuovi alberi in Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ossigeno è parte integrante di Lazio green – ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - l’azione di sistema che abbiamo pensato per la tutela dell’ambiente, la lotta all’inquinamento e il sostegno all’economia circolare. Mai come in questo momento la parola ossigeno acquisisce un senso pieno e profondo. L’elemento più importante per la nostra vita e per la salvaguardia del pianeta. L’emergenza coronavirus ha incisivamente segnato un tempo nuovo, durante il quale l’ambiente e gli spazi verdi hanno dimostrato di essere un punto nevralgico, necessario e vitale. Speriamo che la vita all’aria aperta, fonte di benessere individuale e sociale, diventi davvero un virtuoso comportamento nella vita quotidiana dei nostri cittadini". "Il nostro progetto Ossigeno - ha aggiunto l’assessore Agricoltura e Risorse naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati - è partito in un periodo in cui la pandemia non era nemmeno pensabile e oggi diventa più che mai volàno di una economia sostenibile e obiettivo fondamentale nel quale coinvolgere tutti i protagonisti del territorio, in un’azione sinergica e di sistema a beneficio dell’intera collettività". (Com)