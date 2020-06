Business news: Energia, la Tunisia ottiene uno “sconto” del 10 per cento sul gas algerino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società tunisina per l'energia elettrica e il gas (Steg) della Tunisia beneficerà di una riduzione del 10 per cento del prezzo del gas algerino. Lo ha annunciato il ministero tunisino dell’Energia, delle miniere e della transizione energetica dopo il rinnovo del contratto di acquisto a seguito dei negoziati tunisino-algerini durati due anni. I nuovi prezzi contrattuali per l'acquisto di gas dall’Algeria sono applicabili già a partire da questo mese di giugno. L’intesa include anche un aumento del periodo di pagamento 15 giorni a 30 giorni. La Steg ha avviato negoziati nell’aprile del 2018 con la controparte algerina rappresentata dalla compagnia petrolifera algerina Sonatrach. In base all'accordo, l’Algeria manterrà gli stessi quantitativi contrattuali per il periodo 2020-2030, stimati a 2 miliardi e 500 milioni di metri cubi all'anno, per poi salire a 3 miliardi di metri cubi per il periodo 2026-2029. L’intesa prevede altresì che i quantitativi contrattuali giornalieri vengano adeguati durante il periodo estivo per raggiungere quota 11 milioni di metri cubi nei mesi di luglio e agosto. (Tut)